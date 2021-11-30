Сенников: введите формат 18+ на фанатских трибунах

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о мерах безопасности на фанатских трибунах во время матчей.

«Нужно как-то, наверное, ставить рамки. Нельзя, наверное, чтобы всё там горело. Потому что это опасно: могут загореться сиденья, человек с фаером может поджечь соседа. Всё равно есть какие-то меры безопасности, которые надо соблюдать. Может, стоит ограничения какие-то ввести? Вот, говорят, фанатская трибуна. Дети там. Введите формат 18+, не пускайте женщин», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошло массовое задержание болельщиков. Было составлено более 50 протоколов.

Ранее сообщалось, что Геркус оценил работу Рангника в «Локомотиве».