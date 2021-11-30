Геркус оценил работу Рангника в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что работа немецкого специалиста Ральфа Рангника не посту руководителя клуба по спорту и развитию не привела ни к каким результатам.

«Если судить по результатам, то вряд ли приход Рангника получился для «Локомотива» успешным. Пока нет видимого результата. Ральф сделал себе имя как выдающийся тренер. Счастье получить такого наставника. Другая его профессия — спортивный директор с различными функциями. Это другая специальность. Он работал в системе «РБ», чего-то добился, чего-тот. Но у него не было таких результатов, как в качестве главного тренера. Это разные истории. «МЮ» его берет как тренера, а не строителя системы. В «Локомотиве» он начал строить систему, однако решил принять другое предложение. Но говорить о том, что он здесь что-то построил и уже есть плоды, скоропалительно. Когда говорят, что в «Локомотиве» построено то, чего раньше не было, — это лукавство. Например, скаутская служба. Уволили одних людей и взяли других? Но это не значит, что Рангник построил эту службу, он просто взял других людей. Трансферы молодых ребят? Если они заиграют и потом удастся их продать, то замечательно. Если не удастся, то будет провал. Сейчас о результатах судить поспешно. Говорить о том, что прямо сейчас всё построено и работает, преждевременно. Пока что мы не видим результатов», — заявил Геркус в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».

29 ноября «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.

Ранее сообщалось, что Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию футбольного «Локомотива».