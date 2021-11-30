Боярский считает, что «Зенит» не дорос до успешного выступления в еврокубках

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Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет Российскую премьер-лигу, однако у них нет никаких шансов на успех в еврокубках.
Боярский считает, что «Зенит» не дорос до успешного выступления в еврокубках
  • AP

«Мне абсолютно понятно, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом году — соперники показали, что они слишком слабы и неконкурентоспособны. Расстраивает, что нет весомой конкуренции, однако победы и доминирование «Зенита» не могут огорчать. Что же касается европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что команда ещё не доросла до европейского уровня. По крайней мере по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это абсолютно не наш уровень. При этом в России у «Зенита» нет соперников и не будет никакой конкуренции на ближайшие годы — это точно. Однако рассчитывать на высокие результаты в еврокубках не приходится: мы банально не готовы и играем на другом уровне», — цитирует Боярского Sport24.

«Зенит» после пяти туров набрал четыре очка и занимает третье место в группе H Лиги чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что задача по обеспечению безопасности не была выполнена на матче ЦСКА — «Зенит».

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