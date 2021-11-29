Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Знали, что нам предстоит сложный матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи», — цитирует Гисдоля РИА Новости.

По его словам, «Локомотив» пропустил первый мяч вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч был забит с углового.

«Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всё возможное», — добавил он.

Мячи забили Даниил Хлусевич (на 17-й минуте), Евгений Марков (на 40-й и 58-й минутах) и Пабло (на 90-й минуте).

«Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Арсенал» с 16 очками — на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Томас Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива».