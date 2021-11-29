Гисдоль — о проигрыше «Арсеналу»: игра шла на равных в начале матча
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Знали, что нам предстоит сложный матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи», — цитирует Гисдоля РИА Новости.
По его словам, «Локомотив» пропустил первый мяч вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч был забит с углового.
«Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всё возможное», — добавил он.
Мячи забили Даниил Хлусевич (на 17-й минуте), Евгений Марков (на 40-й и 58-й минутах) и Пабло (на 90-й минуте).
«Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Арсенал» с 16 очками — на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).
Ранее сообщалось, что Томас Цорн назначен на должность спортивного директора «Локомотива».