Гол Соболева с пенальти спас «Спартак» от поражения в матче с «Уфой» 

Московский «Спартак» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Алексей Никитин (70-я минута) и Александр Соболев (90-я, пенальти).

Главный арбитр матча Павел Кукуян из Сочи показал футболистам 11 жёлтых карточек и удалил с поля в концовке матча за второе предупреждение защитника красно-белых Николая Рассказова.

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

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