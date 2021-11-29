Гол Соболева с пенальти спас «Спартак» от поражения в матче с «Уфой»
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Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 1:1.
Мячи забили Алексей Никитин (70-я минута) и Александр Соболев (90-я, пенальти).
Главный арбитр матча Павел Кукуян из Сочи показал футболистам 11 жёлтых карточек и удалил с поля в концовке матча за второе предупреждение защитника красно-белых Николая Рассказова.
«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).
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