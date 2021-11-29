Неймар пропустит около двух месяцев из-за травмы
- Reuters
У Неймара диагностировано растяжение левой лодыжки с повреждением связок. Бразилец получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает пресс-служба парижского клуба.
Le point médical @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021
В нынешнем сезоне Неймар сыграл десять матчей в Лиге 1, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
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