Неймар пропустит около двух месяцев из-за травмы

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар выбыл из строя на восемь недель.

У Неймара диагностировано растяжение левой лодыжки с повреждением связок. Бразилец получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает пресс-служба парижского клуба.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл десять матчей в Лиге 1, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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