Чесноков — о матче Кубка Дэвиса со Швецией: Россия является фаворитом

Андрей Чесноков оценил шансы сборной России по теннису в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса со Швецией.

«Мы играем таким составом, что, глядя на рейтинг наших игроков, можно сказать, что являемся главными фаворитами. Но если говорить о предыдущем матче, никто не ожидал, что победить будет настолько сложно, ведь испанцы играли вторым составом», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, со шведами сборной России должно быть проще, чем с испанцами.

Россияне с первого места в группе A пробились в плей-офф турнира и теперь встретятся в 1/4 финала со Швецией, которая заняла второе место в группе B.

В полуфинале российские теннисисты могут сыграть с победителями пары Германия — Великобритания.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на победу сборной России над командой Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.