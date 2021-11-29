Сёмин: выход России на ЧМ-2022 будет зависеть от подготовки к стыковым матчам

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы сборной России по футболу в матчах раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сёмин: выход России на ЧМ-2022 будет зависеть от подготовки к стыковым матчам
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«Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Всё будет зависеть от того, как команда подойдёт к матчу, четыре месяца — довольно большой срок, как мы их проведём, от этого будет зависеть результат», — цитирует Сёмина ТАСС.

По словам экс-главного тренера национальной сборной, шансы на удачный исход есть всегда. Сёмин считает, что российская команда способна пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.

Сборная России в полуфинале примет на своём поле Польшу 24 марта. Следующим соперником станет победитель матча Швеция — Чехия. Финал стыкового турнира состоится 29 марта.

Ранее бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк высказался о возможном влиянии Валерия Карпина на подготовительный процесс подопечных в клубах перед стыковыми матчами ЧМ-2022 с Польшей.

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