Григорьянц: КДК рассмотрит возможную дисквалификацию стадиона ЦСКА 2 декабря

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что возможную дисквалификацию домашнего стадиона московского ЦСКА обсудят на заседании комиссии 2 декабря.

«О возможной дисквалификации стадиона я расскажу на брифинге после заседания в четверг», — цитирует «Чемпионат» Григорьянца.

По его словам, инспекторы матча в рапорте отметили три нарушения: использование пиротехники у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле после матча.

Напомним, что после матча 28 ноября с «Зенитом» (0:2) из Санкт-Петербурга в Москве полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного пиротехнического шоу, после чего стала задерживать фанатов на выходе и отправлять в автозаки.

Ранее бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит».