Фигуристка Скопцова прокомментировала скандальные слова своей мамы о дочери Тутберидзе

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Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах, отреагировала на слова своей мамы Натальи Скопцовой о Диане Дэвис.
Фигуристка Скопцова прокомментировала скандальные слова своей мамы о дочери Тутберидзе
  • @di__davis
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«Для меня это была новость, когда слова мамы появились в интернете и все начали мне это отправлять. Я поняла, что что-то происходит, когда в Instagram под моей публикацией появились очень гневные комментарии про мою маму — очень оскорбительного характера. Я пыталась понять, что происходит», — цитирует Скопцову Sport24.

Она добавила, что люди не должны писать такие вещи детям об их родителях. Фигуристка отмечает, что мнение её мамы не зависит от неё.

Напомним, что Скопцова-старшая заявила, что для Дианы Дэвис будет уготовано место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, чтобы дочь Этери Тутберидзе смогла завоевать медаль.

Ранее сообщалось, что Рудковская трогательно обратилась к Туктамышевой после этапа Гран-при в Сочи.

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