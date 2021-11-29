Джикия рассказал о начале футбольной карьеры

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал, как начинал футбольную карьеру вместе с братом.
Джикия рассказал о начале футбольной карьеры
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«У нас так сложилось, что мы с братом вместе начинали футбольную карьеру, затем я уже основательно выбрал то, что я по-любому буду в футболе, а брат учился, в учёбу окунулся», — рассказал спортсмен, отметив, что его брат впоследствии стал стоматологом.

Ответил Джикия и на вопрос о своём никнейме в Instagram — в частности о том, почему после имени стоит число 14.

«Это игровой номер, который у меня был, первый мой игровой номер в профессиональной карьере, со времён «Локомотива-2». С тех пор я везде, в любом клубе, где бы я ни был, я везде выступал под 14-м номером. И так получилось, что цифра 14 — моя любимая», — объяснил футболист.

Ранее после матча отбора чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:1) Георгий Джикия подвёл итоги встречи.

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