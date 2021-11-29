Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Тампу» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи Сентер» в Сент-Поле, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» забрасывали Ник Бьюгстад, Виктор Раск, Райан Хатман и Ник Фолиньо. У гостей отличились Кори Перри и Алекс Киллорн.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Лайтнинг» отдали по одной результативной передаче. Защитник хозяев Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 36.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.