Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Тампу» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи Сентер» в Сент-Поле, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» забрасывали Ник Бьюгстад, Виктор Раск, Райан Хатман и Ник Фолиньо. У гостей отличились Кори Перри и Алекс Киллорн.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Лайтнинг» отдали по одной результативной передаче. Защитник хозяев Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 36.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

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