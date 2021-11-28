Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» забрасывали Александр Овечкин, Алексей Протас, Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. На счету Орлова также результативная передача. Российский форвард Евгений Кузнецов не сумел отметиться набранными очками. Вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков из 32.

У «Каролины» забрасывали Эспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер. Россиянин Андрей Свечников не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что тремя звёздами матча «Сент-Луис» — «Коламбус» признаны российские хоккеисты.