Тремя звёздами матча «Сент-Луис» — «Коламбус» признаны российские хоккеисты

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс» тремя звёздами матча были признаны россияне.

«Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» в рамках матча НХЛ. Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Первой звездой матча был признан российский форвард Павел Бучневич, который впервые в команде оформил дубль. Прошлым летом его обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс». Вторая звезда встречи — нападающий Иван Барбашёв, который также забил две шайбы. Третьей звездой матча стал Владимир Тарасенко, он оформил ассистентский хет-трик.

Ранее дубли Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» победить «Коламбус».