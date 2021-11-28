«Атлетико» разгромил «Кадис» в матче Примеры
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Встреча, проходившая на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе, завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.
Забитые мячи у гостей — на счету Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса. Единственный гол хозяев — на счету Энтони Лосано.
«Атлетико» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» с 12 очками идёт 17-м.
Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку во время матча.