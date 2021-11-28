«Атлетико» разгромил «Кадис» в матче Примеры

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В 15-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал крупную победу над «Кадисом».
«Атлетико» разгромил «Кадис» в матче Примеры
  • Reuters
  • © Jon Nazca

Встреча, проходившая на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе, завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.

Забитые мячи у гостей — на счету Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса. Единственный гол хозяев — на счету Энтони Лосано.

«Атлетико» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» с 12 очками идёт 17-м.

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку во время матча.

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