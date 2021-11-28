Представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку во время матча

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В матче 15-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона» произошла стычка между руководителями команд.
Представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку во время матча
  • globallookpress.com
  • © Meng Dingbo

Встреча в Вильярреале на стадионе «Керамика» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В подтрибунном помещении произошёл конфликт между руководителем хозяев и тренером вратарей каталонского клуба. Полиции пришлось вмешаться в спор, чтобы прекратить конфликт.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Вильярреал» — 12-й с 16 очками.

Ранее сообщалось, что Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике.

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