Представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку во время матча

В матче 15-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона» произошла стычка между руководителями команд.

Встреча в Вильярреале на стадионе «Керамика» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В подтрибунном помещении произошёл конфликт между руководителем хозяев и тренером вратарей каталонского клуба. Полиции пришлось вмешаться в спор, чтобы прекратить конфликт.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. «Вильярреал» — 12-й с 16 очками.

Ранее сообщалось, что Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике.