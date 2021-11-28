Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над «Рубином»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча 16-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (3:2) поделился впечатлениями от победы своего коллектива.
Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над «Рубином»
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«Я очень рад этой победе, трём очкам. Матч был сложным, тяжело складывалась. У нас был нереализованный пенальти, однако мы не опустили руки, хорошо среагировали и проявили себя одним целым. Заслуженная победа. Мы очень хорошо вошли в игру, создавали моменты со стандартов и забили мяч, который не засчитали из-за офсайда. После гола мы несколько пассивно начали играть, в результате чего получили ответный мяч. Но было важно проявить характер и показать веру в команду. Мы знали о кадровых проблемах «Рубина», что их левый защитник травмирован, а опорник дисквалифицирован. Однако правильнее будет сказать о своей игре: ставили во главу угла наши принципы», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Ранее Слуцкий заявил, что «Рубин» не справился с «Динамо» на стандартах.

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