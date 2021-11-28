В «Спартаке» рассказали о кадровых проблемах перед матчем с «Уфой»

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В московском футбольном клубе «Спартак» рассказали о проблемах с составом в преддверии матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
В «Спартаке» рассказали о кадровых проблемах перед матчем с «Уфой»
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«Помимо игроков, которые восстанавливаются от полученных ранее травм, в столицу Башкирии не полетели Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес», — говорится в сообщении на сайте красно-белых.

Отмечается, что эти игроки испытывают дискомфорт и продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе.

«В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой», — добавили в пресс-службе клуба.

Встреча между «Уфой» и «Спартаком» состоится в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Уфа» — на 12-й позиции (15 очков).

Ранее болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча с «Уфой».

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