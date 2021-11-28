Мацуев: «Спартак» в чемпионате и еврокубках — это две большие разницы
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«Спартак» в чемпионате и еврокубках — это две большие разницы. Что происходит с командой внутри чемпионата, никто не может объяснить. Почему не можем переключиться, почему два раза обыгрываем «Наполи» и проигрываем более слабым командам. Предсказывать результат с «Уфой» сложно, дома мы им проиграли 0:3», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что московский клуб в юбилейном сезоне демонстрирует непредсказуемость и «качели».
Матч между командами пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Уфа» — на 12-й позиции (15 очков).
Ранее Президент «Белененсеша» заявил, что матч с «Бенфикой» — позор для всей Португалии.