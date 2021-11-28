Президент «Белененсеша»: матч с «Бенфикой» — позор для всей Португалии

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Президент «Белененсеша» Руи Педру Суареш высказался о матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Бенфики».
Президент «Белененсеша»: матч с «Бенфикой» — позор для всей Португалии
  • Reuters

«Сегодняшняя игра стала позором абсолютно для всех, кроме девяти игроков «Белененсеша», которые вышли на поле», — цитирует Суареша Publico.

Он добавил, что они просили отложить матч, но им пригрозили санкциями за отказ выходить на поле.

«За 48 лет я видел много достойных вещей, но это, кажется, пик. Игроки показали всем, что значит иметь честь. Как бы то ни было, решение провести игру в таких условиях — это позор для всей Португалии», — сказал он.

«Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде смог выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых — вратари.

В итоге в первом тайме футболисты «Бенфики» забили семь безответных мячей, а после перерыва на поле в составе «Белененсеша» вышли уже семь человек. На 48-й минуте один из игроков проигрывающего коллектива сел на газон и сообщил, что не может продолжать встречу из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника.

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