Президент «Белененсеша»: матч с «Бенфикой» — позор для всей Португалии
- Reuters
«Сегодняшняя игра стала позором абсолютно для всех, кроме девяти игроков «Белененсеша», которые вышли на поле», — цитирует Суареша Publico.
Он добавил, что они просили отложить матч, но им пригрозили санкциями за отказ выходить на поле.
«За 48 лет я видел много достойных вещей, но это, кажется, пик. Игроки показали всем, что значит иметь честь. Как бы то ни было, решение провести игру в таких условиях — это позор для всей Португалии», — сказал он.
«Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде смог выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых — вратари.
В итоге в первом тайме футболисты «Бенфики» забили семь безответных мячей, а после перерыва на поле в составе «Белененсеша» вышли уже семь человек. На 48-й минуте один из игроков проигрывающего коллектива сел на газон и сообщил, что не может продолжать встречу из-за травмы.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника.