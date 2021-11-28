«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника
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«Вы — самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы», — говорится в сообщении «Краснодара».
На фотографиях игроки клуба запечатлены со своими мамами.
Вы - самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! 💐— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 28, 2021
Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы 🤗😘#КакойСегодняДень#ДеньМатериpic.twitter.com/BhNTtkKJo4
Напомним, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3). Таким образом, клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков.
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