«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника

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Пресс-служба «Краснодара» опубликовала трогательную запись в честь Дня матери.
«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника
  • © fckrasnodar.ru

«Вы — самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы», — говорится в сообщении «Краснодара».

На фотографиях игроки клуба запечатлены со своими мамами.

Напомним, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3). Таким образом, клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков.

Ранее Гаджиев заявил, что ЦСКА частично утратил свои позиции.

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