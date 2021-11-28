Гаджиев: ЦСКА частично утратил свои позиции

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит».
Гаджиев: ЦСКА частично утратил свои позиции
  • © pfc-cska.com

«В последние два года мы наблюдаем не тот ЦСКА, который привыкли видеть. Частично, но свои позиции они утратили. Нет того состава, который на протяжении долгих лет приносил армейцам чемпионство. Это и Игнашевич, и братья Березуцкие. Бразильцев в счёт не беру», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Он также рассказал, кто является фаворитом в этом матче.

«В последнее время у «Зенита» нет конкурентов. В этом матче фаворитом являются именно питерцы», — добавил специалист.

Напомним, что 28 ноября ЦСКА на своём поле примет «Зенит». Начало матча — в 20:00 мск. По итогам 15 туров РПЛ санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка. ЦСКА — на шестой позиции (24 очка).

Ранее Фердинанд заявил, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов из-за лени Месси, Неймара и Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить