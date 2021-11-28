Гаджиев: ЦСКА частично утратил свои позиции

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит».

«В последние два года мы наблюдаем не тот ЦСКА, который привыкли видеть. Частично, но свои позиции они утратили. Нет того состава, который на протяжении долгих лет приносил армейцам чемпионство. Это и Игнашевич, и братья Березуцкие. Бразильцев в счёт не беру», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Он также рассказал, кто является фаворитом в этом матче.

«В последнее время у «Зенита» нет конкурентов. В этом матче фаворитом являются именно питерцы», — добавил специалист.

Напомним, что 28 ноября ЦСКА на своём поле примет «Зенит». Начало матча — в 20:00 мск. По итогам 15 туров РПЛ санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка. ЦСКА — на шестой позиции (24 очка).

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