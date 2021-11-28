Елисеев рассказал о проблемах со здоровьем из-за изотоника после выступления в спринте

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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Елисеев рассказал о проблемах со здоровьем из-за изотоника после выступления в спринте
  • AP

«Решение бежать спринт уже принято. Смысл после драки махать кулаками? Возможно, мне стоит взять паузу. Какую-либо. Не на один день, не на одну гонку. Не думаю, что пауза до 2 декабря что-то изменит. Надо сильно с тренерами общаться, неудовлетворительное состояние абсолютно», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он готов уехать из сборной, но решение будут принимать тренеры. Спортсмен также признался, что пропустил два предсезонных сбора из-за проблем со здоровьем и не мог тренироваться.

«Физически не мог работать больше часа, биохимия была ужасная. Скорее всего, не подошел изотоник, который нам давали в команде. Да, вполне возможно, это из-за напитка — он был из растворимых таблеток, соответственно, состав неполноценный... Был накопительный эффект, к концу сбора меня просто сложило. И полтора месяца у меня держалась ужасная биохимия», — добавил 28-летний спортсмен.

Ранее чемпион мира в спринте Александр Логинов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях.

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