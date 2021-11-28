Логинов — о своём выступлении в спринте: пока нахожусь не в тех кондициях

Российский биатлонист Александр Логинов высказался после своего выступления в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Самочувствие не лучше, чем вчера. Пока не в тех кондициях, не в своих идеальных, но потихоньку всё равно в них прихожу», — сказал Логинов в эфире канала «Матч ТВ».

По его словам, ему бы хотелось быть гораздо быстрее, а сейчас он не демонстрирует той скорости, которую может показывать.

«На последнем круге где-то получилось дёрнуться, но средняя скорость немного не та», — добавил Логинов.

Логинов занял десятое место в спринте. Победу же одержал шведский специалист Себастьян Самуэльссон.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Евгения Гараничева не должно быть в сборной России по биатлону.