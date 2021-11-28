Смородская: никакой пользы сборной России от сотрудничества с Черчесовым не будет

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала идею сотрудничества сборной России с бывшим главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому, как бы хорошо Станислав Саламович ни знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также отметила, что со стороны Черчесова было некрасиво в начале говорить о желании помочь сборной России, а потом — о возможности возглавить Польшу.

Напомним, что национальная команда в стыковых матчах ЧМ-2022 сыграет с Польшей.

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