Смородская: никакой пользы сборной России от сотрудничества с Черчесовым не будет

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала идею сотрудничества сборной России с бывшим главным тренером Станиславом Черчесовым.
Смородская: никакой пользы сборной России от сотрудничества с Черчесовым не будет
  • AP

«Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому, как бы хорошо Станислав Саламович ни знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также отметила, что со стороны Черчесова было некрасиво в начале говорить о желании помочь сборной России, а потом — о возможности возглавить Польшу.

Напомним, что национальная команда в стыковых матчах ЧМ-2022 сыграет с Польшей.

Ранее Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

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