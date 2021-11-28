Мацуев — о смерти Градского: за «Спартак» всегда болела интеллигенция

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказался о смерти Александра Градского.

«У него был неповторимый стиль, уникальный голос, которым, может быть, обладают единицы в мире, я имею в виду — по диапазону, по подаче, по узнаваемости, по тембру, по своему необычайному колориту голоса. Наш болельщицкий цех потерял большую личность. За «Спартак» всегда болела интеллигенция: актёры, музыканты, композиторы и многие другие», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мацуев и Градский были болельщиками «Спартака». Ранее московский клуб выразил соболезнования в связи с кончиной певца.

Градский скончался в возрасте 72 лет от инсульта.

Ранее «Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника.