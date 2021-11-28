Лопес — о поражении от Камбососа: я победил, все это знают

Американский боксёр Теофимо Лопес отказался принимать своё поражение от австралийца Джорджа Камбососа.

«Джордж — хороший боксёр, но я сегодня одержал победу, и все это знают», — заявил Лопес.

Он также отметил, что он не неудачник, а чемпион, выигравший поединок, несмотря на то что судья не поднял его руку.

Напомним, что бой завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе.

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