Лопес — о поражении от Камбососа: я победил, все это знают

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Американский боксёр Теофимо Лопес отказался принимать своё поражение от австралийца Джорджа Камбососа.
Лопес — о поражении от Камбососа: я победил, все это знают
  • © AFP 2021 / AL BELLO

«Джордж — хороший боксёр, но я сегодня одержал победу, и все это знают», — заявил Лопес.

Он также отметил, что он не неудачник, а чемпион, выигравший поединок, несмотря на то что судья не поднял его руку.

Напомним, что бой завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе.

Ранее Гусейнов назвал позором выступление Александра Емельяненко в бою против Сантоса.

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