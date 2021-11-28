Лопес проиграл Камбососу и лишился чемпионских титулов

Состоялся бой между американским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопесом и 28-летним претендентом на титул IBF из Австралии Джорджем Камбососом.

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