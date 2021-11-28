Лопес проиграл Камбососу и лишился чемпионских титулов
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Поединок завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.
На счету 24-летнего американца 16 побед и одно поражение. 28-летний австралиец провёл 20 боев, в которых выиграл 20 раз.
Напомним, что поединок несколько раз откладывался по различным причинам. Лопес успел переболеть коронавирусом во время подготовки к встрече с Камбососом.
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