Панарин о конфликте с хоккеистом «Бостона»: все россияне захотели бы вступиться за страну

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о причинах конфликта с форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршандом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Важно понимать, что не я всё начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну», — цитирует Панарина журналист Винс Меркоглиано в Twitter.

Он также добавил, что в НХЛ часто игроки ругаются на люду, но стоит стараться подавать правильный пример детям. И хотя треш-ток и популярен на сегодняшней день, важно найти баланс в этом.

Напомним, что Панарин повздорил с Мэршандом во время матча и бросил в соперника перчатку.

Ранее Панарин рассказал, как трансформировал свою игру в этом сезоне.