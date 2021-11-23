Панарин рассказал, как трансформировал свою игру

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей игре в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Раньше я больше фокусировался на передачах партнёрами, сейчас же добавил ещё и броски, потому против меня стало сложнее играть. Теперь защитники чаще идут на меня, а партнёры остаются открыты», — цитирует Панарина NHL.com/ru.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (4+15) очков.

Ранее сообщалось, что Панарин провёл 50 матчей в НХЛ, в которых удавалось набрать минимум три очка.