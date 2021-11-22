Панарин провёл 50 матчей в НХЛ, в которых удавалось набрать минимум три очка

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 50 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он набирал как минимум три очка.
Панарин провёл 50 матчей в НХЛ, в которых удавалось набрать минимум три очка
  • AP

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:4) Панарин отметился тремя результативными передачами. С момента своего дебюта россиянин занимает третье место в НХЛ по числу матчей с тремя и более очками. Причём он делит позицию с американским форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Патриком Кейном.

Лидирует по этому показателю Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Баффало» в НХЛ, а Панарин оформил ассистентский хет-трик.

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