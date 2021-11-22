«Рейнджерс» победил «Баффало» в НХЛ, Панарин оформил ассистентский хет-трик
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Игра состоялась в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев — 5:4.
В составе местного коллектива отличились Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер, а победную шайбу за 0,7 секунды до финальной сирены забросил Райан Линдгрен. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три результативные передачи. Теперь у него 19 (4 + 15) очков в 18 матчах.
«Сэйбрз» ответил голами Расмуса Асплунда, Винни Хинострозы, Тейджа Томпсона и Расмуса Далина.
Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев был заменён после второго периода на другого отечественного голкипера — Игоря Шестёркина.
Ранее сообщалось, что передача Михаила Сергачёва помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолеть «Миннесота Уайлд» в НХЛ.