«Палмейрас» в дополнительное время одолел «Фламенго» и выиграл Кубок Либертадорес

Бразильский «Палмейрас» в дополнительное время оказался сильнее команды из той же страны в финале футбольного Кубка Либертадорес.

Встреча прошла в уругвайском Монтевидео и завершилась со счётом 2:1.

«Палмейрас» вышел вперёд на пятой минуте благодаря голу Рафаэля Вейги, а на 72-й Габриэл восстановил равенство и перевёл матч в дополнительное время. Однако победу всё же отпраздновал коллектив из Сан-Паулу: на 95-й минуте решающий мяч забил Дейверсон.

Таким образом, подопечные Абела Феррейры второй раз подряд выиграли главный клубный турнир Южной Америки. Всего на счету «Палмейраса» три Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что голы Мемфиса Депая и Филипе Коутиньо в концовке принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в Примере.