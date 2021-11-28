Голы Депая и Коутиньо в концовке принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в Примере

«Барселона» на выезде взяла верх над «Вильярреалом» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Вильярреале и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе каталонцев отличились Френки де Йонг и Мемфис Депай на 48-й и 88-й минутах. Пенальти на 94-й минуте реализовал хавбек «Барсы» Филипе Коутиньо. Хозяева ответили только голом Саму Чуквезе на 76-й.

Сине-гранатовые набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (16 очков) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в Примере.