«Интер» переиграл «Венецию» в матче 14-го тура Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Венеции и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 34-й минуте счёт открыл Хакан Чалханоглу, а на 96-й преимущество нерадзурри удвоил Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти.

«Интер» набрал 31 очко и продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Венеция» (15 баллов) находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Алексея Миранчука в составе на выезде обыграла «Ювентус» в Серии А.