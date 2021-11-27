«Аталанта» без Миранчука на выезде обыграла «Ювентус» в Серии А

«Аталанта» переиграла в гостях «Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Бергамо.

Победный мяч забил в середине первого тайма Дуван Сапата (28-я минута).

Главный судья матча Джованни Айрольди показал футболистам девять жёлтых карточек.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Аталанта» (28 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» (21) идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. Лидирует в Серии А «Наполи» (32).

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об инциденте, который произошёл после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».