«Аталанта» без Миранчука на выезде обыграла «Ювентус» в Серии А

Короткая ссылка
«Аталанта» переиграла в гостях «Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» без Миранчука на выезде обыграла «Ювентус» в Серии А
  • @juventusfc
  • Twitter

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц» в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Бергамо.

Победный мяч забил в середине первого тайма Дуван Сапата (28-я минута).

Главный судья матча Джованни Айрольди показал футболистам девять жёлтых карточек.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Аталанта» (28 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» (21) идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. Лидирует в Серии А «Наполи» (32).

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об инциденте, который произошёл после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить