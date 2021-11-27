«Бавария» обыграла «Арминию» и установила рекорд по голам в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение на своём поле с минимальным счётом «Арминии» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» обыграла «Арминию» и установила рекорд по голам в Бундеслиге
  • AP
  • © Martin Meissner

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 1:0 в пользу звёзд юга.

Победный мяч забил Лерой Зане (71-я минута).

«Бавария» установила новый рекорд по количеству голов за один календарный год в Бундеслиге. Мяч в ворота «Арминии» стал для команды из Мюнхена 102-м в чемпионате Германии в 2021 году. Предыдущее достижение принадлежало «Кёльну», футболисты которого забили 101 мяч в Бундеслиге в 1977 году.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» взяла верх на выезде над «Вольфсбургом».

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