Гол Холанда помог «Боруссии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» взяла верх на выезде над «Вольфсбургом» в матче 13-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Гол Холанда помог «Боруссии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева вышли вперёд на второй минуте благодаря голу Ваутера Вегорста. На 35-й Эмре Джан сравнял счёт с пенальти, а на 55-й уже повела команда из Дортмунда — отличился Дониэлл Мален. В концовке точку в игре поставил Эрлинг Холанд (80').

«Боруссия» набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии, однако у находящейся на втором месте «Баварии» (28) ещё матч в запасе. «Вольфсбург» (20) находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» обыграл «Боруссию» и пробился в плей-офф ЛЧ.

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