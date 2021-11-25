«Спортинг» обыграл «Боруссию» в матче ЛЧ
Игра, которая прошла стадионе «Жозе Алваладе» Лиссабоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу португальского клуба.
Дубль оформил Педру Гонсалвеш (30-я, 39-я минуты). Также отличились Педро Порро (81-я), Дониэлл Мален (90-я).
Главный судья матча Карлос Дель Серро Гранде из Испании показал во втором тайме прямую красную карточку футболисту немецкого клуба Эмре Джану (74-я).
«Спортинг» (9 очков) занимает в группе С второе место. «Боруссия» (6) идёт на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что победа «Интера» над «Шахтёром» гарантировала «Шерифу» еврокубки весной.