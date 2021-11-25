«Спортинг» обыграл «Боруссию» в матче ЛЧ

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«Спортинг» на своём поле переиграл дортмундскую «Боруссию» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра, которая прошла стадионе «Жозе Алваладе» Лиссабоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу португальского клуба.

Дубль оформил Педру Гонсалвеш (30-я, 39-я минуты). Также отличились  Педро Порро (81-я), Дониэлл Мален (90-я). 

Главный судья матча Карлос Дель Серро Гранде из Испании показал во втором тайме прямую красную карточку футболисту немецкого клуба Эмре Джану (74-я).

«Спортинг» (9 очков) занимает в группе С второе место. «Боруссия» (6) идёт на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что победа «Интера» над «Шахтёром» гарантировала «Шерифу» еврокубки весной.

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