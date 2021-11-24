Победа «Интера» над «Шахтёром» гарантировала «Шерифу» еврокубки весной

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Миланский «Интер» переиграл донецкий «Шахтёр» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Победа «Интера» над «Шахтёром» гарантировала «Шерифу» еврокубки весной
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро», завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.

Дубль оформил Эдин Джеко (61-я, 67-я минуты).

«Шериф» (шесть очков), идущий на третьей позиции в группе D, стал недосягаем для «Шахтёра» (одно очко). Молдавский клуб в пятом туре примет на своём поле «Реал» (девять очков). Лидирует в группе «Интер» (десять очков).

Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве.

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