Кафанов посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал поражение клуба с берегов Дона от грозненского «Ахмата» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Мяч у нас был долго, и к штрафной часто подходили, и передачи в штрафную делали. Борьбу не проиграли, игра была больше за нами. Не удалась концовка, а также реализация моментов», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».

По его словам, «Ростову» не хватало последней точной передачи в матче против команды из Грозного.

Мячи «Ростову» забили Артём Полярус (27-я минута, пенальти) и Сенин Себай (76-я).

«Ахмат» (24 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (17) идёт на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33), который в матче 16-го тура сыграет 28 ноября в гостях с московским ЦСКА (24).

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ.