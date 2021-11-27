Губерниев эмоционально отреагировал на ошибку Латыпова на финише индивидуальной гонки

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об ошибке российского биатлониста Эдуарда Латыпова в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Эфирное многоточие! Эдик, ты что творишь-то, отец? Сам себя лишил. А знаете, что я сейчас скажу? Вот пусть он здесь ошибётся. Эдик, ты балбес! Это мы знаем, и ты сам знаешь. Но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке. 27-летний россиянин перепутал финишный коридор в конце дистанции и потерял несколько секунд из-за того, что пришлось разворачиваться.

Ранее Латыпов объяснил, почему перепутал створы на финише на этапе КМ в Швеции.