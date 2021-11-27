Латыпов объяснил, почему перепутал створы на финише на этапе КМ в Швеции

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою ошибку в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Что могу сказать... Ну ошибка моя реально. Очень сильно отработал вторую часть дистанции, садился уставший, глаза со спуска все красные, плохо видно. Голову опустил вниз, траекторию неправильную выбрал. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он понял, что вышел не на ту трассу, только когда заметил отсутствие финишного коридора и ёлочек. Спортсмен признался, что старался вернуться по правилам, но сам лишил себя медали. При этом Эдуард считает минувшую гонку в целом удачной для себя.

«Получилось прибавить к концу гонки. Со стрельбой получилось справиться. Все хорошо начиналось, концовочка подпортила. Но это начало сезона, ещё надеюсь порадовать болельщиков», — добавил Латыпов.

Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке. 27-летний россиянин перепутал финишный коридор в конце дистанции и потерял несколько секунд из-за того, что пришлось разворачиваться.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался об ошибке Латыпова.