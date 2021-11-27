«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл «Ростовом» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат-Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды с Кавказа.

Мячи забили Артём Полярус (27-я минута, пенальти), Сенин Себай (76-я).

Ахмат» (24 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (17) идёт на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33), который в матче 16-го тура сыграет 28 ноября в гостях с московским ЦСКА (24).

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ.