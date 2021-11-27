«Арсенал» забил два безответных мяча «Ньюкаслу» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» переиграл с сухим счётом «Ньюкасл» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув» в столице Великобритании, завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонского клуба.

Мячи забили Букайо Сака (на 56-й минуте) и Габриэл Мартинелли (на 66-й минуте).

«Арсенал» с 23 очками занимает пятое место в АПЛ. «Ньюкасл», набравший шесть баллов, располагается на дне турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате «Челси» (29).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» удвоил зарплату Ральфа Рангника, чтобы убедить немца возглавить команду.