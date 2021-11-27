В Польше отреагировали на информацию о готовности Черчесова возглавить сборную страны

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Руководство Польского футбольного союза (PZPN) прокомментировало слова Станислава Черчесова о готовности стать главным тренером национальной сборной.
В Польше отреагировали на информацию о готовности Черчесова возглавить сборную страны
  • РИА Новости

«Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы PZPN.

В сообщении подчёркивается, что Соуза работает хорошо и PZPN не намерен делать каких-либо изменений в тренерском штабе.

Черчесов в интервью российским СМИ дал понять, что может возглавить сборную Польши, если такое предложение поступит.

Соперником сборной России по итогам жеребьёвки по полуфиналу плей-офф стыкового турнира стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее в Польском футбольном союзе назвали удачным жребий стыковых матчей ЧМ-2022.

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