Фетисов: сборной России в стыках нужно биться на каждом игровом отрезке, за каждый мяч

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Не так важно, какой нам выпал жребий. На этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще неважно. Нет никакой разницы, играть со сборными Италии, Португалии или с Польшей. Любая команда на этом этапе может победить. Сборной России в стыках нужно биться на каждом игровом отрезке, за каждый мяч. Надеюсь, что ребята выйдут с правильным настроем и будут играть. Домашнее поле и поддержка своих трибун — это замечательно. Шансы есть. Удачи! Будем болеть!» — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России.