«Чемпионат»: экс-директор «Ростова» анализирует работу академии «Спартака» для CFG

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт принимает активное участие в переговорах между владельцами «Манчестер Сити» из City Football Group (CFG) и московским «Спартаком».

«В настоящий момент Эшуорт находится в Москве, проводя много времени в академии «Спартака». Англичанин проводит собеседования с работниками академии и оценивает её эффективность по просьбе CFG», — сказал источник «Чемпионату».

По неофициальной информации, шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит английский «Манчестер Сити», могут купить часть акций московского «Спартака». Представители компании City Football Group уже посетили домашний матч «Спартака», а также осмотрели базу и офис клуба.

Ранее сообщалось, что Соболев номинирован на звание лучшего игрока недели ЛЕ.