Каспарайтис считает, что Овечкин будет биться за покорение рекорда Гретцки

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал хет-трик 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Конечно, Саша Овечкин — большой молодец. Мы все за него искренне болеем, в каждом матче за него переживает весь хоккейный мир, вся спортивная Россия. Мы все следим за ним и желаем Саше только удачи. Это великий спортсмен. Рекорд Гретцки? Овечкин сто процентов будет биться за его покорение. Если он в свои 36 лет так выглядит и готов забрасывать столько шайб, то почему бы и нет?» — приводит «Чемпионат» слова Каспарайтиса.

Овечкин в нынешнем сезоне провёл 21 матч, где набрал 36 (18+18) очков. Всего на его счету 748 точных бросков за карьеру. Лучшим снайпером НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин был действительно хорош в матче с «Флоридой».