Каспарайтис считает, что Овечкин будет биться за покорение рекорда Гретцки

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал хет-трик 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» (4:3).
Каспарайтис считает, что Овечкин будет биться за покорение рекорда Гретцки
  • © AP Photo/Nick Wass

«Конечно, Саша Овечкин — большой молодец. Мы все за него искренне болеем, в каждом матче за него переживает весь хоккейный мир, вся спортивная Россия. Мы все следим за ним и желаем Саше только удачи. Это великий спортсмен. Рекорд Гретцки? Овечкин сто процентов будет биться за его покорение. Если он в свои 36 лет так выглядит и готов забрасывать столько шайб, то почему бы и нет?» — приводит «Чемпионат» слова Каспарайтиса. 

Овечкин в нынешнем сезоне провёл 21 матч, где набрал 36 (18+18) очков. Всего на его счету 748 точных бросков за карьеру. Лучшим снайпером НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин был действительно хорош в матче с «Флоридой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить