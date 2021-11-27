Аленичев раскритиковал Головина за игру в составе сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре полузащитника Александра Головина в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года с Хорватией (0:1).

«А где Головин? Этот игрок считается лидером нашей сборной, выступает в топ-чемпионате. Я был в Сплите. Стоял на ногах два часа, недоумевая: «Саша, ты что, не можешь ответственность на себя взять?» Прячется от мяча и не хочет проявить инициативу. Вы представляете, какой сейчас уровень сборной России, если лидеры приезжают в откровенно плохом состоянии? Мы спрашиваем с Валерия Карпина, критикуем его — а что, он сам может выйти на поле? Если Головин в таком состоянии, то что о других говорить? Я понимаю, может не получаться, но хотя бы стараться ты обязан. Я возвращался домой в шоке. Как можно приезжать в сборную и так играть? У меня нет ответа», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Из-за поражения в матче с Хорватией Россия лишилась шансов на попадание на чемпионат мира в Катаре напрямую и теперь будет вынуждена играть стыковые матчи.

Ранее Аленичев допустил, что Дзюба будет вызван в сборную России на стыковые матчи ЧМ-2022.